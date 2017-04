A atriz Doris Day recebeu como presente de aniversário um certificado que esclarece a sua idade. Nascida no dia 3 de abril de 1922, completa hoje 95 anos. Mais dois do que se suponha (inclusive a própria) ter.

A filha de Alma e William Kappelhoff, de Cincinnati, foi uma estrela do cinema nas décadas de 1950 e 1960, quando participou em filmes como “Confidências de meia-noite” e “Eu, ela e outra”.

Eu sempre disse que a idade é apenas um número e nunca liguei muito aos aniversários. Mas agora estou muito contente por saber, finalmente, a minha verdadeira idade."

A certidão de nascimento, que confirma os 95 anos da atriz, foi conseguida pelo Escritório de Estatísticas Vitais de Ohio e revelada posteriormente pela Associated Press.

Há muito tempo que a idade de Doris tem sido alvo de especulações e rumores e finalmente temos a resposta”, disse o porta-voz de Doris, Charley Cullen Walters.

Apesar de Doris pouco se importar com a idade, em anos anteriores aproveitava a data do seu aniversário para dar asas a uma causa, da qual faz parte: os animais.

Doris fundou a organização sem fins lucrativos – Doris Day Animal Foundation – em 1978, de forma a apoiar projetos que salvam, cuidam e protegem os animais.

A viver na Califórnia (Estados Unidos), este ano a atriz pretende chegar a um público mais jovem, através de uma campanha social, onde pede às pessoas que partilhem uma fotografia ou vídeo do seu animal de estimação, com a hashtag #DorisBirthdayWish e identifiquem o nome da fundação @ddaf_org.

Doris Day estreou-se nos cinemas em 1948 com o filme “Romance em Alto Mar”. Na música, consagrou-se uma estrela pop depois dos sucessos “Whatever Will Be Be Be” e "Secret Love”.