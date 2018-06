A revista TIME decidiu dedicar a sua edição de 2 de julho à política migratória do governo de Donald Trump que tem separado as crianças migrantes dos pais nas fronteiras do país. Assim, a edição da revista norte-americana mostra o presidente dos EUA a enfrentar uma menina migrante que chora quando foi separada da mãe.

Como título, uma única frase: "Welcome to America" (Bem-vindo à America). Uma crítica à política e a Trump.

A menina de dois anos, natural das Honduras, que surge na capa é já o rosto do debate da migração na América. A fotografia foi tirada por John Moore, um fotógrafo da Getty Images que tem capturado a chegada de imigrantes à fronteira do México com os EUA nos últimos anos.

A Honduran asylum seeker, 2, and her mother are taken into custody near the US-Mexico border. The Trump administration’s “zero tolerance” policy for undocumented immigrants calls for the separation of parents and children. #gettyimages #undocumented #gettyimagesnews pic.twitter.com/2tCmxDYlvd

— John Moore (@jbmoorephoto) 13 de junho de 2018