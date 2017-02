Um grupo de veteranos nos EUA começou a pedir contas ao presidente Donald Trump, pouco mais de duas semanas depois de ele ter assumido o cargo.

O VoteVets, um grupo progressista de veteranos de guerra, lançou na segunda-feira uma mensagem institucional dirigida ao presidente norte-americano, lembrando a importância do Obamacare, programa que o atual presidente já começou a alterar. Um ex-militar, que perdeu a perna direita no Afeganistão, é o protagonista do vídeo.

Enquanto o homem faz exercício físico a levantar pesos, ouve-se a voz em off a avisar Donald Trump que perdeu o voto popular, que não atrai multidões e que o índice de aprovação do presidente continua a afundar-se. O veterano protesta contra a possível eliminação do Obamacare, que vai excluir do seguro de saúde milhares de camaradas de armas, e o veto à entrada nos EUA de cidadãos de sete países muçulmanos, que não resolve o problema do terrorismo.

“Quer ser um presidente legítimo, senhor? Então aja como um", desafia o veterano, na mensagem que foi divulgada durante o programa “Morning Joe”, da MSNBC.

"Vai ouvir esta mensagem uma e outra vez. É oficialmente uma chamada de atenção para o Sr. Trump ", explicou entretanto o vice-presidente do VoteVets, Peter Kauffman.

De acordo com um comunicado de imprensa da VoteVets, citado pela edição norte-americana do jornal Huffington Post, Donald Trump publicou um tweet três minutos depois da mensagem institucional ter sido divulgada.

“Quaisquer sondagens negativas são notícias falsas, tais como as sondagens de CNN, ABC e NBC durante a eleição. Lamento, o que as pessoas querem é fronteiras seguras e veto extremo às entradas”, escreveu o presidente dos EUA.