Donald Trump vai doar o salário que aufere como presidente dos Estados Unidos e quer que seja a imprensa a escolher a entidade que vai receber este dinheiro.

O presidente norte-americano fez saber que ia doar o seu salário, logo depois de ter sido eleito, numa entrevista ao programa 60 Minutes da CBS. Agora, veio a confirmação pela voz do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

O responsável da administração Trump afirmou, em conferência de imprensa, que o líder norte-americano vai mesmo doar os 400.000 dólares (cerca de 374.000 euros) que irá receber no final do ano. Mais, numa decisão que pode ser considerada surpreendente, Trump quer que sejam os jornalistas que cobrem as notícias na Casa Branca a escolher quem irá receber este dinheiro.

“A intenção do presidente é doar o seu salário no final do ano e ele pediu que sejam vocês a determinar para onde o dinheiro vai”, vincou Spicer.

Primeiro, Spicer brincou com a situação, afirmando que, assim, Trump iria evitar ser escrutinado pelos media. E depois, já num tom sério, voltou a apelar à ajuda dos media.

“Com toda a seriedade, Trump fez uma promessa ao povo americano, quer doar o dinheiro para caridade e quer que vocês o ajudem a determinar para onde é que este deve ir”, sublinhou.

O salário do presidente dos Estados Unidos foi fixado em 400.000 dólares anuais em 2001.

Antes de ser eleito presidente, Trump afirmou que só pretendia ficar com 1 dólar. Isto porque, por lei, o presidente tem mesmo de receber um salário.

Esta não é a primeira vez que um líder norte-americano decide renunciar ao salário. Herbert Hoover, que fez fortuna no setor mineiro, e John F. Kennedy, que era herdeiro de uma grande fortuna (embora tenha sido assassinado antes da morte pais), também doaram os seus salários para fins de caridade.