Donald Trump disse no domingo que está a criar uma comissão liderada pelo vice-presidente, Mike Pence, para investigar o que o líder norte-americano alega ter sido uma grande fraude eleitoral nas eleições de 2016.

Nenhuma prova foi apresentada publicamente do voto ilícito em larga escala nas eleições de novembro, e Donald Trump e a Casa Branca não conseguiram fundamentar estas alegações do Presidente.

Contudo, Trump falou nas formas em que acreditava que a fraude eleitoral tinha ocorrido durante uma entrevista com Bill O'Reilly, da Fox News, que foi difundida antes da Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano) no domingo.

Vou criar uma comissão liderada pelo vice-presidente Pence e vamos analisar [tudo] de forma cuidada", afirmou.

Donald Trump venceu as eleições de 8 de novembro ao conquistar mais votos no Colégio Eleitoral que a sua rival Hillary Clinton. No entanto, a candidata democrata conseguiu mais três milhões de votos que Trump no total, especialmente graças a Estados democratas populosos, como a Califórnia.

O presidente dos EUA tem insistido, desde então, que existem provas de fraude eleitoral, o que será agora investigado.