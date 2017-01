O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continuará a usar na Casa Branca a rede social Twitter com o mesmo ímpeto, porque quando o faz consegue “resultados”, disse este domingo o seu futuro porta-voz presidencial, Sean Spicer.

Os anúncios no Twitter continuarão após Trump tomar posse, no próximo dia 20 de janeiro, disse hoje Spicer numa entrevista ao canal televisivo ABC e citada pela agência Efe.

As declarações deste domingo contrastam com as do próprio Trump na sua primeira entrevistas depois das eleições, quando disse que limitaria o uso desta rede social e comprometeu-se a que comportar-se de forma prudente sempre que a usasse.

Contudo, Trump não reduziu as suas intervenções na rede social. Ainda ontem, Donald Trump usou o Twitter para desejar um feliz 2017 "a todos", incluindo os seus "muitos inimigos".

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!