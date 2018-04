O resultado dos ataques realizados este sábado pelos Estados Unidos, em conjunto com o Reino Unido e a França, contra alvos na Síria “não poderia ter sido melhor”, escreveu o Presidente norte-americano, Donald Trump, na rede social Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de abril de 2018