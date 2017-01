Ao seu estilo, a disparar em todas as direções, o magnata que será presidente dos Estados Unidos a partir do próximo dia 20 aproveitou a sua primeira conferência de imprensa desde julho e desde que foi eleito para atacar logo a polémica do momento. A saber, as acusações - entretanto negadas pelo próprio e por Moscovo - de que teria ligações umbilicais com o poder russo de Vladimir Putin.

Depois de ter usado, como é hábito, a sua conta na rede Twitter para desmentir acusações divulgadas pela imprensa norte-americana, Trump afirmou agora de viva voz que é falso um suposto relatório de 35 páginas, cujo resumo em apenas duas folhas teria sido compilado e entregue a si e ao ainda presidente Obama pelos serviços secretos.

Acho que é uma vergonha, essa informação ter sido publicada", salientou Trump, logo a abrir a conferência de imprensa, esta quarta-feira em Nova Iorque, perante cerca de 250 jornalistas.

Trata-se de um suposto relatório que tem aquecido os últimos dias da política norte-americana, agora em fase de transição presidencial. E que antes mesmo da conferência de imprensa, Donald Trump fez por rebater.

Relatório, russos e reações

O site BuzzFeed publicou a informação, alegadamente entregue aos serviços secretos por um espião britânico. Aí se afirmava que Moscovo detinha informações comprometedoras sobre Trump, envolvendo negócios e até orgias, realizadas em Moscovo.

Vistas à lupa, alguns meios de comunicação reconheceram que parte dos factos constantes no tal relatório eram uma encenação. A começar por uma visita recente do advogado de Trump à República Checa. Constatou-se que terá sido um outro cidadão norte-americano, também Michael Cohen, de seu nome, que tinha estado em Praga. Já depois do jurista de Trump ter negado alguma vez ter estado nessa cidade.

Do outro lado, também Moscovo saiu a terreiro, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a considerar que o tal dossiê é apenas "ficção", criado com o objetivo de "estragar as relações" entre a Rússia e os Estados Unidos.

Por seu lado, Trump fez o que lhe é costume. Armou a sua conta Twitter e disparou em todas as direções, mas sempre com a mira contra as acusações de estar conjugado com os russos. E não satisfeito, abriu a conferência de imprensa desta quarta-feira, insistindo no alvo.

São notícias falsas, é tudo falso e nada aconteceu. Se a Rússia tivesse algo sobre mim, teria gosto em divulgá-lo", reafirmou Trump sobre as acusações de que teria ligações e apoios de Moscovo.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de janeiro de 2017

Interferências da Rússia

Apesar de voltar a desmentir quaiquer ligações a Moscovo, que considera uma "caça às bruxas política", o próximo presidente norte-americano assumiu que os russos terão estado por detrás de ataques informáticos durante a campanha eleitoral, que levou Donald Trump a ser eleito.

Acho que foi a Rússia", assumiu Trump na conferência de imprensa, em que recusou responder se alguém da sua campanha teve contatos com Moscovo, durante o processo eleitoral.

Ainda assim, garantiu que, consigo, a Rússia terá muito mais respeito para com os Estados Unidos e que em três meses irá apresentar uma solução para evitar que os sistemas informáticos vitais no país possam ser pirateados por quem quer seja. Sobretudo, russos e chineses.

Empregos e empresas

Firme no que prometeu em campanha, o próximo presidente norte-americano voltou a insistir na sua determinação em criar mais empregos no país. Ameaçando empresas que mudem as suas fábricas para o estrangeiro, com pesadas taxas quando queiram vender os produtos nos Estados Unidos.

Vou ser o maior criador de empregos que Deus alguma vez criou", prometeu Trump, da mesma forma que manteve e insistiu na ideia de construir um muro a separar os Estados Unidos do México e de se esquivar sobre a apresentação das suas declarações de impostos, porque "estão a ser alvo de investigação".

Os únicos que se preocupam como as minhas declarações de impostos são os jornalistas", disse o futuro presidente.

Já sobre as suas empresas, Donald Trump assegurou que até as poderia continuar a gerir, a par da presidência dos Estados Unidos. Ainda assim, garantiu ter passado o controlo do seu império empresarial, em áreas como o imobiliário, a diversão, para dois dos seus filhos. Com um pressuposto desde já anunciado e a deixar entender que até pretende recandidatar-se a um segundo mandato de quatro anos.