Uma ótima notícia. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos da América reagiu ao anúncio de que a Coreia do Norte vai suspender os testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais.

Pyongyang anunciou através da KCNA, a agência de notícias oficial do regime, que irá desmantelar as instalações nucleares no Norte do país “a partir do dia 21 de Abril”.

A decisão não manifesta uma vontade expressa de Kim Jong-un de se desfazer das armas nucleares que já tem, mas ainda assim Donald Trump e os países aliados dos norte-americanos na região mostraram-se satisfeitos.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

