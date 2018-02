O presidente norte-americano, Donald Trump, ratificou o acordo orçamental que prolonga até 23 de março o financiamento da administração federal, depois da segunda paralisação de serviços da administração (‘shutdown’) em três semanas.

Com este acordo, alcançado durante a madrugada no Congresso, Trump pode cumprir uma das promessas de campanha, aumentar o orçamento das Forças Armadas, ao alargar o prazo da dívida para março de 2019.

"Acabo de assinar o texto. As Nossas Forças Armadas serão agora mais fortes que nunca", escreveu Trump no Twitter, poucas horas depois de a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ter adotado o acordo, com 240 votos a favor e 186 contra.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de fevereiro de 2018