O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou esta terça-feira a sua disposição para deixar a Síria, referindo que uma decisão vai ser tomada “muito rapidamente” sobre qual o caminho a seguir pelos norte-americanos naquele país.

No que diz respeito à Síria, a nossa primeira missão foi livrar-nos do Estado Islâmico e estamos quase lá. Vamos tomar uma decisão muito rapidamente em coordenação com os outros na região sobre o que vamos fazer”, afirmou em conferência de imprensa na Casa Branca.