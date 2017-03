Se procurou gueixas, seguramente colheu queixas. Ainda assim, apesar das muitas acusações de abusos e de assédio contra mulheres, ao longo da sua vida, Donald Trump ocupa o posto mais poderoso do planeta. Após três casamentos, um incerto número de eventuais relações amorosas e uma campanha eleitoral que surpreendentemente convenceu eleitores e eleitoras, o atual presidente dos Estados Unidos sublinhou esta quarta-feira a importância do sexo oposto.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.