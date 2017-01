O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, homenageou na segunda-feira Martin Luther King e encontrou-se com o seu filho mais mais velho, poucos dias após ter atacado John Lewis, outro ícone do dos direitos civis.

No dia em que os Estados Unidos prestam tributo a Martin Luther King por ocasião do aniversário do seu nascimento, Trump escreveu no Twitter: “Celebrem o Dia de Martin Luther King e todas as coisas maravilhosas que defendeu. Honrem-no pelo grande homem que foi!”.

Celebrate Martin Luther King Day and all of the many wonderful things that he stood for. Honor him for being the great man that he was!