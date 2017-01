Sem perder tempo, como fora prometido por um porta-voz da Casa Branca durante a tarde, Donald Trump decretou fortes restrições à entrada de cidadãos imigrantes estrangeiros, provenientes de países de maiorias islâmicas, o que inclui refugiados.

Estou estabelecendo novas medidas de controle para manter os terroristas islâmicos radicais fora dos Estados Unidos da América" , disse Trump durante a assinatura do decreto, no Pentágono, onde deu posse ao secretário de Defesa James Mattis.

Além de outro decreto que pretende reforçar o equipamento e a capacidade militar dos Estados Unidos, Trump enfatizou a media que visa condicionar o acesso de estrangeiros.

Nós não os queremos aqui. Queremos assegurar que não deixamos entrar no nosso país os que constituem as ameaças que os nossos soldados estão a combater no estrangeiro. Só queremos pessoas que apoiem o nosso país e em nosso país que apoiarão nosso país e gostem profundamente do nosso povo", acrescentou Trump.