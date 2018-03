O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “estão a ser feitos grandes progressos” em relação ao processo de desnuclearização da Coreia do Norte. Trump confirmou ainda que está a ser planeada uma reunião entre o líder norte-americano e o líder norte-coreano.

Donald Trump afirmou ainda que “estão a ser feitos grandes progressos, mas as sanções permanecerão até se chegar a um acordo. A reunião está a ser planeada!” e rejubilou-se pelo facto de ultimamente não terem sido “feitos testes de mísseis pela Coreia do Norte”.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

