Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, não vão ter nenhum encontro formal em Danang, no Vietname, onde os dois chegaram esta sexta-feira para participar no Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), informaram fontes oficiais.

Não há nenhum encontro formal nem nada programado”, disse a assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, minutos depois de aterrar no Danang, cidade costeira no centro do Vietname.