Donald e Melania Trump dançaram ao som de "My Way", de Frank Sinatra, no seu primeiro baile oficial enquanto novos moradores da Casa Branca.

Depois de uma parada inaugural de cerca de 90 minutos, em que Trump saiu várias vezes do carro blindado para acenar ao público, a noite fechou-se com três bailes que celebraram a sua chegada à Presidência: dois oficiais, no centro de convenções Walter E. Washington, e um outro para as forças armadas.

Disseram que não tínhamos hipóteses, mas vencemos. E hoje tivemos um grande dia”, declarou Trump, num breve discurso que dirigiu ao público quando subiu ao palco do National Building Museum. “Queremos que grandes coisas aconteçam no nosso país, queremos fazer a América grande outra vez.”

Depois de um longo dia, em que o mundo esteve de olhos postos na tomada de posse de Trump como 45º presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o agora presidente e respetiva primeira-dama escolheram o clássico de Sinatra para abrir os três bailes.

A meio da canção, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e a esposa, Karen, entraram em palco. Depois, toda a família Trump.

Como confessou um colaborador do agora presidente à CNN, a dança não foi ensaiada e acabou por acontecer de improviso, diante de dezenas de telemóveis erguidos para registar o momento histórico.

Os Trump dançaram primeiro no Liberty Ball, onde surgiram pouco depois da 21:30 (hora local). Seguiu-se o baile no Freedom Ball, mais uma vez ao som de Sinatra. O terceiro baile, um tributo às forças militares intitulado "Salute to Our Armed Services Ball", recebeu Trump já pelas 23:00.

Há oito anos, no primeiro baile oficial de Obama, a cantora Beyoncé interpretou "At last", de Etta James, na primeira dança entre o ex-presidente e a então primeira-dama.

Desde 1809 que as tomadas de posse dos presidentes dos EUA são marcadas pelos tradicionais bailes, onde estão presentes políticos de todo o país.

Polémica escolha da música

"And now, the end is near" (“e agora o fim está próximo”), diz o primeiro verso do tema de Frank Sinatra escolhido pelo novo presidente dos EUA e pela mulher para o seu primeiro baile.

Nancy Sinatra, filha do cantor, tinha deixado claro há duas semanas não ter ficado contente com a notícia e frisou que, se o pai fosse vivo, não apoiaria a candidatura de Donald Trump à Casa Branca e não se apresentaria na tomada de posse, que aconteceu esta sexta-feira.

Ele nunca apoiaria um intolerante”, frisou na altura Nancy Sinatra.

Só que, como diz também a letra da canção, Trump escolheu fazer as coisas “à sua maneira” e, questionada no Twitter sobre a escolha do presidente, a filha de Sinatra remete para o primeiro verso da música.

A atriz e cantora de 76 anos foi uma das figuras críticas de Trump durante a corrida à Casa Branca e tem feito muitas publicações no Twitter a recordar os feitos de Obama nos últimos oito anos.

Frank Sinatra foi um dedicado eleitor do Partido Democrata até os anos 1970, mas mudou de lado aquando da campanha de Ronald Reagan para a reeleição ao governo da Califórnia e, depois, quando Richard Nixon foi eleito presidente dos EUA, em 1972, tendo chegado a doar uma elevada quantia para a campanha de Reagan à presidência, em 1980.

O racismo, no entanto, sempre foi um tema importante para Sinatra, que criticava duramente a intolerância.