Donald Trump acredita que o antigo presidente Barack Obama esteve por detrás das fugas de informação e dos problemas com os republicanos que enfrentou em todo o país. Numa entrevista à Fox News, Trump disse que Obama seria responsável pelos protestos de que os republicanos têm sido alvo nos últimos meses.

A pergunta no “Fox and Friends” foi bem direta: “Acredita que o presidente Obama está por detrás disto [protestos contra os republicanos] e se estiver, será isto uma violação do chamado código dos antigos presidentes?”.

A resposta foi igualmente clara: “Acredito que ele está por detrás disto. Acredito também que é política. As coisas são assim.”

Na mesma entrevista, divulgada esta segunda-feira à noite, Donald Trump falou das fugas de informação de que foi alvo no primeiro mês de mandato.

Acho que o presidente Obama está por detrás disto, porque a equipa dele está por detrás disto. Algumas das fugas de informação, provavelmente vieram desse grupo, o que é realmente sério, porque é mau em termos de segurança nacional. Mas também percebo que isto seja política. Provavelmente até vai continuar”, disse.

Donald Trump não apresentou quaisquer provas do que disse. O gabinete de Barack Obama, contactado pela CNN, também ainda não comentou as acusações.

As acusações até já nem são novas. Já este mês, Trump tinha dito, também aos microfones da Fox News, que as informações que tinham vindo a público acerca dos telefonemas que fez com os presidentes do México e da Austrália tinham sido responsabilidade do “povo de Obama”.