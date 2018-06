O presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que “as coisas vão correr muito bem” durante a cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que se realiza na terça-feira.

“Como sabe, temos uma reunião muito interessante amanhã [terça-feira] e creio que vai correr muito bem”, disse Trump no início de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hisien Loong.

De acordo com fontes da Casa Branca, a cimeira vai começar com um encontro a sós entre Donald Trump e Kim Jong-un, antes da entrada das respetivas delegações.

Trump agradeceu a Lee Hisien Loong a “hospitalidade e o profissionalismo” de Singapura.

Pouco antes do encontro com Lee Hisien Loong, o Presidente norte-americano difundiu uma mensagem através da rede social Twitter sobre o "ambiente de entusiasmo” em Singapura antes do encontro com o líder norte-coreano.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, referiu, entretanto, que Donald Trump está “bem preparado” para a reunião com Kim Jong-un, depois de ter participado em sessões informativas durante a última semana.

“A posição dos Estados Unidos continua a ser clara. Não há mudanças”, acrescenta Pompeo através de um comunicado.

“Até ao momento temos tido reuniões produtivas e detalhadas, incluindo a reunião de hoje de manhã com os norte-coreanos”, diz ainda Pompeo.

O secretário de Estado referia-se ao encontro de duas horas, que decorreu hoje em Singapura, entre as delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, destinado a preparar a agenda da cimeira.

No encontro esteve presente o embaixador dos Estados Unidos nas Filipinas, Sung Kim, especialista nas questões relacionadas com o programa nuclear norte-coreano.

A Casa Branca anunciou hoje que a delegação que acompanha Trump inclui John Bolton, assessor para a Segurança Nacional que provocou um atrito político com Pyongyang quando declarou, em maio, que os Estados Unidos deveriam aplicar na Coreia do Norte o “modelo da Líbia”, referindo-se ao acordo entre Washington e Tripoli de 2003.

Na altura, o acordo com a Líbia eliminou o programa de armamento de Tripoli em troca de incentivos económicos.

Encontram-se também em Singapura o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly; a porta-voz de Trump, Sarah Huckabee Sanders; Mira Ricardel, do gabinete de John Bolton, e Matthew Pottinger, responsável pelo departamento Ásia, também do gabinete de Segurança Nacional.

A cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un deve começar às 09:00 de terça-feira (02:00 em Lisboa), no hotel Capella de Singapura.