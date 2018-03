O presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu, nesta quarta-feira, o secretário de Assuntos Veteranos, David Shulkin, na sequência de alguns escândalos, e indicou o médico da Casa Branca Ronny Jackson para o substituir no cargo.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018