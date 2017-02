Donald Trump defendeu o presidente russo, Vladimir Putin, das suspeitas de que o Estado russo mandou matar pessoas.

Numa entrevista à Fox News que será transmitida este domingo, o presidente norte-americano afirmou que não sabe se irá dar-se bem com o seu homólogo russo.

"O senhor respeita Putin?”, questionou o apresentador Bill O’Reilly.

Respeito-o”, respondeu Trump. “Bom, eu respeito muitas pessoas, mas isso não quer dizer que me vá dar bem com elas. Ele é o líder do seu país e eu acho que é melhor darmo-nos bem com a Rússia do que não nos darmos bem. E se a Rússia nos ajudar na luta contra o Estado Islâmico, que é uma luta enorme, e contra o terrorismo islâmico em todo o mundo, isso é uma coisa boa. Se me vou dar bem com ele? Não faço ideia.”