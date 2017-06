Donald Trump admitiu que está a ser alvo de uma investigação por ter despedido o diretor do FBI. A confirmação foi deixada através de uma mensagem no Twitter, esta sexta-feira. O presidente norte-americano voltou a falar numa "caça às bruxas".

Estou a ser investigado por ter despedido o diretor do FBI pelo homem que me disse para despedir o diretor do FBI! Caça às bruxas", escreveu Trump no Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt