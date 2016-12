Israel e Palestina, a solução passa pela existência de dois Estados, segundo as últimas palavras do ainda secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Que considera "estar em perigo" um desfecho pacífico para o duradouro conflito entre os dois povos.

Em consciência, não podemos fazer ou dizer nada, quando vemos a esperança de paz a escapar-se", referiu John Kerry num discurso, esta quarta-feira, em que abordou a recente abstenção norte-americana no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a qual permitiu a primeira condenação da construção de colonatos por Israel em territórios reclamados pelos palestinianos.

Na ótica de Kerry, a abstenção norte-americana visou "preservar a solução de dois Estados", a "única forma de conseguir uma paz justa e duradoura entre israelitas e palestinianos"

Estou aqui para partilhar a minha convicção de que há ainda uma solução se as partes envolvidas o desejarem", referiu Kerry, reclamando ter sido a administração do presidente Obama, a que mais cooperação ofereceu ao Estado israelita.

Face às críticas de Israel sobre a abstenção norte-americana e as posições do eleito Donald Trump, expressas através da rede Twitter, John Kerry admitiu que será agora o próximo presidente dos Estados Unidos a decidir sobre a posição norte-americana face ao conflito israelo-palestiniano.

Atuámos de acordo com os nossos valores", sublinhou o ainda secretário de Estado, fazendo notar que a atual situação está a conduzir o conflito para uma solução de um só Estado e de uma ocupação territorial permanente.

Mudanças à vista com Trump

Mais do que um braço de ferro, Israel antevê um novo aliado de aço no próximo presidente norte-americano. Donald Trump, através da rede Twitter, fez já saber que a partir da sua posse, no próximo dia 20 de janeiro, a posição norte-americana será radicalmente diferente.

No passado dia 23 de dezembro, em pleno Conselho de Segurança das Nações Unidas, a abstenção norte-americana, cujo voto tem o poder de veto, permitiu a aprovação de uma primeira resolução exigindo que Israel "cesse imediata e completamente" a construção de colonatos nos territórios palestinianos ocupados, incluindo Jerusalém oriental.

A resolução foi aprovada por 14 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. Aplaudiram os movimentos palestinianos, enquanto o governo conservador israelita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu considerou tratar-se de "uma vergonha".

Desafio continua, "de betão"

Esta quarta-feira, o conselho municipal de Jerusalém foi o primeiro a desafiar a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aprovou a construção de um edifício de quatro andares na zona oriental da cidade, anexada em 1967 e considerada pelos palestinianos como território que deverá integrar o seu futuro estado.

Hoje, quando as atenções estavam voltadas para o cancelamento das permissões de construção, esse comité resolveu aprovar um projeto numa das zonas mais sensíveis em Jerusalém oriental", salientou o palestinaino Ir Amin, membro de uma organização não-governamental, citado epla agência noticiosa britânica Reuters.

Apesar do governo israelita ter pedido um adiamento na votação sobre a construção de novos colonatos, a decisão do comité urbanístico israelita foi tomada. Mesmo deixando de apreciar, para já, centenas de outras construções.

Esta votação surge horas antes do esperado discurso do ainda secretário de Estado norte-americano John Kerry, que deverá explicar o motivo que levou a administração Obama a abster-se face à condenação de novos colonatos judaicos.

Um passo patético", é como o ministro israelita da Segurança Pública já apelidou a posição do chefe da diplomacia norte-americana, John Kerry, antes mesmo de este tentar explicar a razão da abstenção no Conselho de Segurança.

Citado pela agência noticiosa Associated Press, Gilad Erdan afirmou tratar-se de "um passo anti-democrático porque é claro que a administração e a intençãod e Kerry é de atar o presidente eleito Trump", salientou em declarações à rádio do exército israelita.

"Amigo" Trump pede: "tem força Israel"

Donald Trump fez já anunciar uma reunião em breve com Ron Lauder, presidente do Congresso Mundial Judaico, horas depois de ter usado a sua conta no Twitter para criticar a recente abstenção norte-americana no Conselho de Segurança da ONU.

Não podemos continuar a deixar que Israel seja tratado com tanto desdém e desrespeito. Eles costumavam ter um grande amigo nos Estados Unidos, mas...", afirmou o próximo presidente norte-americano.

Trump acrescentou ainda o pedido para que Israel se mantenha firme nas suas posições, porque a sua posse está por dias.

O 20 de janeiro está a chegar", lê-se ainda na conta de Twitter de Donald Trump, lembrando o dia em que passará a ser presidente dos Estados Unidos.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016