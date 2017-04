O presidente norte-americano lamentou esta terça-feira que a Coreia do Norte esteja “à procura de problemas”, reagindo assim ao aviso de Pyongyang após o envio de um porta-aviões dos EUA para a zona.

“A Coreia do Norte está à procura de problemas. Se a China decidir ajudar, seria ótimo. Se não, resolveremos o problema sem eles”, escreveu no Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2017

Trump lembrou que, no encontro da semana passada com o presidente chinês, disse a Xi Jinping que o acordo comercial entre os EUA e a China seria melhor se Pequim resolvesse o “problema” da Coreia do Norte.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2017

No sábado, o Pentágono anunciou o envio de um porta-aviões de propulsão nuclear para águas próximas da Coreia do Norte, em resposta aos últimos testes do regime norte-coreano.

“Se os Estados Unidos se atreverem a optar por uma ação militar, ao clamar por um ‘ataque preventivo’ ou por destruir o nosso quartel-general, a Coreia do Norte está pronta para reagir perante qualquer forma de guerra por Washington", afirmou esta terça-feira a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.

Recorde-se que, a 5 de abril. a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de médio alcance que caiu no mar da península coreana. O lançamento aconteceu no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Flórida o homólogo chinês, Xi Jinping.

Donald Trump já tinha ameaçado agir de forma unilateral contra a Coreia do Norte, se Pequim não fizer nada em relação ao programa nuclear do país vizinho.