Um famoso artista norte-americano, Shepard Fairey, criou vários posters, para protestar contra as ideias polémicas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. Ao contrário do que fez na véspera da eleição, em novembro de 2016, quando divulgou um poster com uma foto do republicano e a palavra “demagogo”, desta vez Fairey criou cartazes sobre as minorias existentes nos EUA.

Shepard Fairey ficou conhecido em 2008 quando decidiu criar um cartaz de apoio ao, na altura, candidato presidencial Barack Obama, com o título “Hope” (“Esperança”, na tradução em Português), usado na primeira campanha do democrata à Casa Branca.

Cartaz criado por Shepard Fairey em 2008

A CNN conta agora que Shepard Fairey, juntamente com outros artistas, como Jessica Sabogal e Ernesto Yerena, juntou-se à Fundação sem fins lucrativos Amplifier, para criar um projeto intitulado “Máquina de Arte para a Mudança Social” e produzir obras de arte para a campanha "We the People". O objetivo é serem utilizadas nas manifestações contra “ódio, medo e racismo” e principalmente “inundar” Washington com símbolos de "esperança" num protesto contra a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA na sexta-feira e no sábado.

A equipa adotou o slogan “We the People” (“Nós o Povo”, na tradução) para "relembrar" ao “povo" americano que todos são iguais.

Acho que as campanhas criaram grandes divisões, mais de um lado do que do outro, mas, [esta ação], serve apenas para que as pessoas se lembrem de encontrar a sua humanidade comum e olharem para além de uma definição reduzida do que significa ser americano”, afirmou Fairey.

Numa campanha no Kickstarter os organizadores angariaram fundos para imprimir e distribuir os cartazes e também para pagar por anúncios na edição de sexta-feira do jornal Washington Post de modo a que “as pessoas possam levá-los para as ruas, pendurá-los nas janelas ou colá-los nas paredes” no dia da tomada de posse de Donald Trump.