Donald Trump não está pelos ajustes. Com a sua nova lei de Saúde a criar muitas reticências e oposição entre os congressistas do Partido Republicano, pelo qual o próprio presidente foi eleito, desafiou-os a decidirem-se, esta sexta-feira, quando se prevê que o decreto volte a ser avaliado na Câmara dos Representantes.

Os representantes têm de ser responsáveis no que respeita à sua decisão de se livrar do Obamacare quando tiverem oportunidade e esse momento é hoje", sublinhou Mick Mulvaney, o diretor orçamental da Casa Branca, no programa "This Morning", da cadeia televisva CBS.

Por seu turno, o próprio presidente recorreu à rede Twitter para insistir na aprovação do seu decreto, referindo que "após sete anos de horrível ObamaCare (aumento de prémios e franquias, maus cuidados de saúde), este é, finalmente, o momento para um grande plano!".

After seven horrible years of ObamaCare (skyrocketing premiums & deductibles, bad healthcare), this is finally your chance for a great plan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2017

E já antes, no mesmo canal, Trump apelava aos norte-americanos para contatarem os seus representantes pressionando-os a votar o seu novo plano público de Saúde.

"Ou é aprovado, ou fica o Obamacare"

Vários dias de negociações entre os representantes republicanos não conseguiram convencer, pelo menos, 35 deles, segundo a contabilização da televisão CBS.

Com a oposição, essencialmente democrata, a opôr-se também à nova lei, dos 241 deputados, a maioria republicana só poderá dar-se ao luxo de perder 20 votos para aprovar o plano de Trump.

A mensagem é: ou é aprovado ou fica o Obamacare", sustentou um dos maiores aliados de Trump, o deputado por Nova Iorque, Chris Collins.

Os republicanos que se opõem ao decreto de Trump consideram sobretudo que a medida não vai tão longe quanto devia na erradicação do chamado Obamacare.

O anterior presidente Barack Obama fez do seu plano de Saúde uma prioridade dos seus dois mandatos.

Cerca de 20 milhões de norte-americanos terão conseguido cobertura por seguros de saúde por via legal com o Obamacare, que obrigava empregadores e trabalhadores a subscreverem-nos, dando apoios estatais para que o número de beneficiários aumentasse.

O fim do Obamacare foi um dos cavalos de batalha de Donald Trump durante a campanha eleitoral. Chegado à Casa Branca, é mais uma das medidas que o presidente pretende agora pôr em marcha.

No seu decreto, Trump acaba com impostos criados para subsidiar o Obamacare, termina com as penalizações aplicáveis a quem não subscreva um seguro de saúde, modifica os subsídios fiscais de ajuda e corta o financiamento estatal do programa MedicAid, destinado a milhões de pobres e deficientes. Medidas que serão escassas para alguns renitentes deputados republicanos.