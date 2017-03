O ex-presidente norte-americano Barack Obama nunca ordenou a vigilância de qualquer cidadão norte-americano, afirmou o seu porta-voz, neste sábado, desmentindo acusações de Donald Trump.

O presidente norte-americano acusou hoje o seu antecessor de o ter colocado sob escuta antes das eleições presidenciais de 8 de novembro.

A acusação de Trump surgiu em várias mensagens divulgadas na rede social Twitter, onde ainda se referiu a Obama um homem "mau (ou doente)".

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!