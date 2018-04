A árvore oferecida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, ao Presidente dos EUA, Donald Trump, desapareceu dos jardins da Casa Branca, dias depois de ter sido plantada, simbolicamente, por ambos os presidentes.

Um fotógrafo da agência Reuters esteve no local este sábado e constatou que a árvore já não estava lá.

Depois de terem sido feitas as mais variadas especulações por parte da imprensa internacional em relação ao caso, o embaixador de França nos EUA, Gérard Araud, explicou ontem que a árvore tinha sido colocada em quarentena, uma vez que todas as plantas entram nos EUA têm de passar por este processo.

It is in quarantine which is mandatory for any living organism imported to the US. It will be replanted afterwards. https://t.co/XyJRKTgPWW

Recorde-se que o carvalho veio do território francês de Belleau, onde decorreu uma batalha na Primeira Guerra Mundial, em 1918, e onde dois mil soldados americanos morreram.

No dia da plantação da árvore, Macron assinalou o momento no twitter através de um vídeo onde se vêm os dois presidentes nos "trabalhos" de jardinagem.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de abril de 2018