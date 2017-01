Quando o telefone toca, pode bem ser Donald Trump. E foi-o, para o presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que na quinta-feira até cancelou um encontro em Washington com o novo presidente norte-americano.

A Casa Branca, pelo lado norte-americano, e a presidência do México confirmaram o telefonema entre presidentes esta sexta-feira. Do lado mexicano, numa comunicação, foi adiantado que a conversa foi "produtiva e construtiva".

Sobre o muro, que até já os divide e que Trump quer construir, os dois presidentes terão acordado em não voltar a falar em público sobre quem irá pagá-lo. E a tratar essa questão num diálogo "compreensivo".

De acordo com a presidência mexicana, Peña Nieto e Trump falaram também sobre as relações comerciais entre os dois países, deficitária para os norte-americanos, nas contas de Trump, e da necessidade de combater o tráfico de droga e de armas, existente na fronteira.

O contato telefónico surge num momento particularmente agreste entre os dois países vizinhos. Peña Nieto cancelou o encontro com Trump, marcado para a próxima semana, assim que este decretou a construção de um muro na fronteira. Mais uma das promessas de campanha do eleito líder norte-americano, que este fez questão de pôr em prática logo na sua primeira semana de presidência.

México na mira

Quinta-feira, após o cancelamento do encontro com Peña Nieto, Donald Trump voltou à sua conta no Twitter para acusar os mexicanos de estarem há anos a levar a melehor ao nível das relações comerciais entre os dois países.

Nas contas de Trump, haverá 60 mil milhões de dólares a pesar no prato da balança do México. Logo, deficitários nas trocas para o lado dos Estados Unidos.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

Depois, sem entrar em pormenores, o porta-voz da administração norte-americana veio adiantar que poderá ser aplicada uma taxa de 20% sobre as exportações do México para os Estados Unidos. Seria a forma encontrada para cumprir a promessa de Trump, de que os mexicanos iriam pagar a construção do muro.

Imigração controlada

Além da construção do muro, que segundo Trump deverá começar nos próximos meses, o presidente norte-americano assinou também medidas para restringir a imigração no país.

Já esta sexta-feira, fonte oficial da Casa Branca revelou à agência noticiosa Reuters que Donald Trump irá assinar um decreto para travar temporariamente a chegada de refugiados de alguns países de maioria muçulmana.

Numa deslocação ao Pentágono, Trump deverá também, de acordo com o mesmo informador, assinar decretos relacionados com a segurança e com o estado de prontidão militar dos Estados Unidos.