Mikhail Gorvachev considera que o “mundo está sobrecarregado de problemas” e que os políticos “parecem confusos e perdidos” no seu papel.

Num artigo publicado na Time, o último presidente da União Soviética afirma ainda que “a situação atual é muito perigosa” porque “parece que o mundo se está a preparar para a guerra".

“Mas nenhum problema é mais urgente hoje do que a militarização da política e da nova guerra. A nossa prioridade máxima deve ser parar e reverter esta corrida ruinosa. Mais tropas, tanques e veículos blindados de transporte de pessoal estão a ser levados para a Europa. As forças da NATO e da Rússia e as armas que costumavam ser colocadas à distância são agora colocadas mais próximas umas das outras".