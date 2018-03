Melania Trump terá obtido a cidadania americana ao abrigo do "visto Einstein", que é concedido a pessoas com capacidades extraordinárias. a notícia é avançada pelo The Washington Post que investigou a forma como a primeira dama dos Estados Unidos obteve a nacionalidade em 2001.

O jornal relata que Melania solicitou a nacionalidade norte-americana, pela primeira vez, em 2000 enquanto Melania Knauss - modelo eslovena que trabalhava em Nova Iorque. Nesse tempo era namorada de Donald Trump, atual presidente do Estados Unidos.

O visto terá sido aprovado um ano depois. Além de Melania, só mais quatro cidadãos da eslovénia conseguiram, nesse mesmo ano, conquistar o "visto Einstein", atribuído, normalmente, a investigadores ou académicos reconhecidos pelos seus trabalhos a nível nacional e/ ou internacional.

Em 2016, a atual primeira-dama, já como cidadã dos Estados Unidos, "patrocinou" também a candidatura dos pais à nacionalidade norte-americana.

A revelação, além de gerar interrogações sobre as capacidades "extraordinárias" de Melania Trump, para conseguir este tipo de visto, é polémica porque surge numa altura em que Trump, tal como tinha prometido durante a campanha eleitoral, está a tentar limitar o direito aos novos cidadãos norte-americanos de patrocinarem a cidadania para os membros das suas famílias.