A líder do partido francês Frente Nacional, Marine Le Pen, foi fotografada a beber café dentro da Trump Tower, edifício onde reside o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Apesar da especulação dos media norte-americanos, a candidata às eleições presidenciais francesas não se reuniu com Trump, nem com qualquer elemento da equipa do presidente eleito, garantiu Sean Spicer, futuro secretário para a imprensa da Casa Branca.

A Trump Tower está aberta ao público”, acrescentou, segundo a CNN.

Também o assessor de campanha de Le Pen confirmou que a líder da FN não esteve reunida com Trump e que a viagem aos EUA teve cariz pessoal.

Le Pen estava sentada com três homens no café da cave da Trump Tower, já identificados por agências e jornais internacionais. A agência France-Presse escreve que a líder da Frente Nacional estava com Louis Aliot, vice-presidente do partido. Relatos não confirmados, citados pela BBC, identificaram um dos outros dois homens como sendo Guido “George” Lombardi – residente na Trump Tower e que o Politico diz ser conselheiro de Trump. O terceiro homem foi identificado pela Reuters como sendo Ludovic De Danne, conselheiro para os assuntos internacionais de Le Pen.

Marine Le Pen in Trump Tower pic.twitter.com/YC3PU7eVcb — Sam Levine (@srl) 12 de janeiro de 2017

Após as eleições de 8 de novembro, Marine Le Pen foi das primeiras líderes partidárias internacionais a reagir com satisfação à eleição do magnata norte-americano. Na altura, Le Pen afirmou que a escolha dos eleitores dos EUA constitui "uma pedra adicional na construção de um novo mundo, destinado a substituir o antigo".