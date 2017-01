Como serão os primeiros meses da Administração Trump? Que prioridades reais terá o sucessor de Barack Obama na Casa Branca?

A inconsistência de posições do presidente eleito dos EUA em temas fundamentais torna difícil responder com clareza a estas dúvidas.

A conferência de Imprensa de ontem proporcionou um dos momentos mais surreais da história moderna da política americana.

A tomada de posse é daqui a oito dias, mas o comportamento público de Donald Trump já está a alterar a forma como olhamos para o cargo de Presidente dos EUA.

Uma certa garantia de autoridade parece ter desaparecido, perante o estilo truculento, mal educado e sem qualquer preocupação com a realidade factual do 45.º Presidente dos EUA.

Horas depois de Barack Obama se ter despedido, em Chicago, com mais um discurso racional e bem elaborado, Donald Trump assumia uma espécie de anti-clímax: dava uma volta de 180 graus na sua suposta proximidade com a Rússia, insultava um jornalista da CNN, falava alto e sem respeito em pleno púlpito de presidente eleito, com as bandeiras americanas por trás.

O choque é inevitável. A conclusão imediata: espera-nos a era do caos e da imprevisibilidade, com sede na Casa Branca.

Não era suposto.

Mas as escolhas neste período de transição, agora a terminar, parecem ter sinalizado, pelo menos, cinco grandes tendências: aumento da influência de Wall Street e da grande banca; diminuição do poder dos ‘políticos’; forte alívio fiscal aos mais ricos e às grandes empresas; ataque a posições da Administração Obama sobre acesso à saúde e alterações climáticas; aproximação à Rússia de Putin e hostilização à China, que o futuro presidente dos EUA aponta como grande responsável pelo enfraquecimento da economia americana e do poder dos EUA no resto do mundo.

Donald Trump promete “uma América grande outra vez”.

Tendo em conta que herdará uns EUA com desemprego historicamente baixo e a crescer nos 3%, talvez não seja assim muito difícil. Na verdade, talvez não seja mesmo necessário, uma vez que a América… nunca deixou de ser grande.

O que pretendem, então, o futuro presidente Trump e os 63 milhões de americanos que confiaram nele (menos três milhões dos que os que teriam preferido ver Hillary Clinton a prestar juramento no próximo dia 20?)?

Uma “América grande” em moldes que, na realidade, não voltam mais.

A hostilização à China funda-se na ideia de que os produtos chineses fizeram afundar as indústrias tradicionais da ‘rust belt’ do Midwest (base do inesperado sucesso eleitoral de Trump a 8 de novembro).

Falta saber se o Congresso republicano vai embarcar na via de taxar desajustadamente o comércio com a China (convém não esquecer que os chineses possuem grande parte da dívida americana).

Será este tema mais um dos engodos da retórica de Trump que Donald tenderá a não cumprir, quando se sentar na Sala Oval? É bem possível.

Pelo menos nos primeiros tempos, as interrogações serão dominantes.

Não há memória de comportamento marcado pela imprevisibilidade num presidente americano. Sendo, até agora, os EUA um pilar da estabilidade mundial, esse fator pode ter efeitos preocupantes.

A relação com o Congresso pode ser um ponto crucial.

O arranque da nova sessão legislativa confirmou reeleição fácil de Paul Ryan para ‘speaker’ (o que é normal tendo em conta a vitória republicana de novembro passado).

Mas os vários episódios de divergências na campanha eleitoral entre Ryan e Trump podem fazer prever alguma tensão entre o líder do Congresso e futuro Presidente.

Mesmo assim, é de prever que no próximo ano e meio os republicanos façam tudo para tirar proveitos políticos do atual quadro de poder, de modo a posicionarem-se para nova vitória nas ‘midterms’ de 2018.

As dúvidas de alguns senadores republicanos em relação à proximidade de nomes apontados para a Administração Trump com a Rússia de Putin são o assunto mais delicado nessa relação. As audições para a confirmação de Rex Tillerson para o Departamento de Estado marcarão o compasso dessa iminente tensão.

Mas os interesses comuns devem prevalecer: aversão ao ObamaCare (para“repelir completamente”, como querem os líderes republicanos dos Congresso, ou “mantendo as melhores partes”, como parece desejar Trump?); reforma fiscal (parece que é desta que morre de vez a pretensão de Obama de taxar claramente os 5% mais ricos).

Um ponto que separa Trump dos republicanos do Capitólio tem a ver com a relação com o investimento em obras públicas e a despesas que isso pode significar.

Donald fundou boa parte da sua campanha na ideia de que os estados do Midwest precisam de um novo impulso e isso terá que passar por um projeto de grandes obras públicas, que deem emprego e renovem infra-estruturas.

Será, de resto, um dos poucos aspetos em que Trump exibe um diagnóstico próximo da verdade factual: muitos estados norte-americanos precisam mesmo desse novo impulso.

Só que os republicanos que dominam o Congresso têm visão anti-despesa pública levada ao limite. Quem vencerá este combate?

São muitas as incógnitas sobre o fará Trump depois de dia 20. Mas também já há alguns sinais claros. Quase nenhum deles é animador.

“May God Bless the United States of America”.