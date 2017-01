“Agora, quando confrontado com os factos, o político continua a mentir (...) O problema com os media é que estão a levar Trump à letra, em vez de o levar a sério. Já não há factos, há factos que Trump e os seus apoiantes partilham. Maquiavel dizia que ‘o Príncipe tem de aprender a não ser bom’, mas isso não significa que o standard do ‘bom’ não exista”.

Ruth W. Grant, investigadora norte-americana

Do próximo Presidente dos Estados Unidos, o mais apropriado é dizer-se que se pode esperar o… inesperado, de tão imprevisível que é.

Mas há alguns indicadores que nos ajudam a traçar uma rota do que poderão ser as grandes linhas de uma Presidência Trump.

Donald Trump é diferente de tudo o que já vimos na Casa Branca. Não tem experiência política, nunca havia sido eleito para um cargo público, não tem credenciais diplomáticas ou experiência de chefia militar.

Para agravar o quadro, não é só o Presidente que tem estas características.

A próxima administração americana será composta por milionários da grande banca e dos negócios, sem experiência política e com aversão aos partidos que dominam Washington DC.

Donde, um dos traços previsíveis deste “Presidente imprevisível” é assumir uma via anti-políticos, mesmo na Casa Branca.

Parece um contrasenso, mas olhando para a popularidade de que goza, há já tantos anos, o discurso anti-Washington, não o será assim tanto.

A questão é que, enquanto George W. Bush e Barack Obama fizeram campanhas em 2000 e 2008 com a ideia de “mudar o business as usual” da forma como se faz política em Washington DC, mas eram eles próprio parte integrante desse sistema político (Bush filho era governador do Texas, Obama era senador do Illinois, à data da primeira eleição de cada um), Donald Trump vem mesmo do outro lado da barricada.

Há um outro aspeto no “modus operandi” do 45.º Presidente dos Estados Unidos que não tem sido muito destacado e parece crucial para o perceber.

Se, do ponto de vista das suas opções políticas, a imprevisibilidade é mesmo o traço comum de Trump (sobre o muro, por exemplo, já disse que ia pôr os mexicanos a pagar, depois começou a negociar com Paul Ryan uma forma de ser o Congresso a financiá-lo, agora volta a dizer que será o México a custeá-lo), o modo como reage a críticas ou ataques políticos ou sobre a sua conduta pessoal é, na realidade, bastante previsível: retalia a triplicar, em intensidade e gravidade e, com isso, muda a agulha da discussão, não se importando com a verdade factual do que invetiva.

A tática revelou-se particularmente certeira nas primárias e acabou por ser decisiva na reta final do duelo da eleição geral, quando repetiu à exaustão que Hillary tinha questões comprometedoras com os emails (apesar de declaração em contrário do próprio James Comey, na antevéspera da votação).

A maneira como continua, a tão poucos dias de prestar juramento como Presidente dos EUA, a insultar comentadores, jornalistas ou o modo como respondeu a Meryl Streep, considerando-a uma “atriz sobrevalorizada”, promete refazer por completo a dimensão supostamente superior do cargo.

Ainda antes de tomar posse, Donald Trump já provocou estragos na instituição presidência. E as conferências de Imprensa do sucessor de Barack Obama na Casa Branca prometem tornar-se numa espécie de “reality show” com participação do Presidente dos EUA e de jornalistas credenciados, diretamente da sala de Imprensa da Casa Branca. ´

Outro ponto especialmente crítica será a relação com as agências de informação e inteligência, especialmente o FBI e a CIA.

Trump e boa parte das pessoas que estarão perto dele na Casa Branca (o conselheiro-chefe Steve Bannon, o conselheiro de segurança nacional Mike Flynn, o vice-presidente Mike Pence, o genro Jared Kushner, conselheiro sénior do Presidente-sogro) têm uma visão especialmente crítica do que tem acontecido nos últimos anos nesta área.

Acusam os Serviços Secretos norte-americanos de terem falhado rotundamente na investigação e avaliação das armas de destruição maciça no Iraque (sim, já foi há década e meia, mas tem dado jeito a Trump lembrar isso nos últimos tempos). Rejeitam a tese geral de que a Rússia de Putin foi decisiva na ajuda a Trump e no prejuízo a Hillary nas eleições de 8 de novembro (apesar do próprio Trump já ter admitido que “provavelmente foram os russos” a fazer pirataria informática).

Há sinais cada vez mais claros de que Donald Trump se prepara para fazer uma autêntica purga nos serviços de informações, logo na fase inicial do seu mandato. Grande parte dos postos de chefia e direção nas 17 agências devem sofrer alterações – e é de admitir, até, algumas dessas agências venham a desaparecer.

A “pós verdade” trumpiana não passa, apenas, pela guerra nos media e nas redes sociais.

Tem, também, a ver com uma guerra de poder pela “verdade oficial” entre a futura Casa Branca e os serviços de inteligência, mundo complexo e potencialmente turbulento, mas decisivo para a estabilidade e segurança do sistema de poder nos EUA.

Bem-vindos à era do caos.