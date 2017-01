Os Estados Unidos são o país das grandes contradições – e estes dias de passagem de testemunho na Casa Branca agravam essa perceção.

A tradução literal de um dos temas de sempre de David Bowie (“This is not America”) ajuda a identificar a inquietação: mas, afinal, o que é verdadeiramente a América? Será , em grande parte, mais parecida com o que Trump representa – e não com a visão integradora e mais tolerante, que nos últimos oito anos esteve representada na Casa Branca por Obama?

Oito anos depois de ter proclamado na primeira vitória presidencial “Yes We Can”, Barack Obama selou, na noite do passado dia 10, de regresso a Chicago: “Yes We Did”. E, sim, ele fez grande parte do que prometeu.

A questão é que não foi suficiente para que tenha ficado claro que a “mudança” dos últimos oito anos tenha beneficiado a União como um todo.

O 44.º Presidente dos EUA sai com 57% de aprovação: muito mais que os menos 40% de americanos que geram fortes expetativas em torno do 45.º que aí vem.

E é relativamente fácil de compreender a elevada aprovação de Obama na hora do adeus: a criação de emprego nos Estados Unidos fixou-se nos 156 mil postos de trabalho em dezembro, com uma taxa de desemprego de 4,6 (muito menos de metade do pico da crise em 2010).

Os salários aumentaram, em dezembro de 2016, 2,9% face a 2015, o maior aumento anual dos últimos sete anos.

Também o salário médio por hora subiu 10 cêntimos para 26 dólares face a novembro. Os ganhos mais fortes na criação de emprego verificaram-se nos setores da saúde (mais 33 postos de trabalho), da restauração (30 mil) e na indústria (17 mil).

Esta base factual torna difícil de enquadrar o resultado eleitoral de 8 de novembro.

Como foi possível que tenha ganho o candidato anti-sistema, que apregoava na campanha a promessa de respostas rápidas, assim como uma espécie de vendedor de banha da cobra, perante problemas complexos, que exigem evolução lenta, progressiva, constante?

A explicação, também ela complexa, estará bem mais no domínio das perceções do que no da realidade dos factos.

E muito menos na economia, certamente mais na psicologia.

Enquanto Obama foi dizendo, na última década, “We are all in this together” (estamos todos juntos nisto), Trump arenga: “I alone can fix it”(eu resolvo isso sozinho).

É todo um quadro referencial oposto: Barack tinha visão coletiva da resolução dos problemas comuns; Donald acena com devaneios autoritários de um “strong man” capaz de passar por cima dos processos de verificação e contrapoderes das sociedades mais avançadas.

Há um lado perverso nesta tentação em que 63 milhões de americanos caíram.

Pode parecer atraente este canto de sereia que pinte alguém a aparecer com super poderes, resolvendo rapidamente tudo o que nos inquieta e amedronta.

Sucede que uma sociedade como a americana tem nas suas contradições uma das suas grandes forças. É diversa, heterogénea e funda-se numa dinâmica que progride nessa contradição.

Numa sociedade tão especial como a americana, conceber um presidente com perfil tirânico e ditatorial, a procurar estender os seus poderes para lá do que a Constituição e as instituições como o Congresso, o Supremo Tribunal, o complexo militar, os media ou as agências de “inteligence”chega a ser bizarro. E é, certamente, perturbador.

Quase todos os sinais que Donald Trump tem dado no último mês e meio são muito preocupantes.

O presidente eleito tem já poderes muito significativos – mesmo antes de prestar juramento na tomada de posse.

Nas semanas que medeiam entre uma eleição presidencial americana e a tomada de posse (precisamente o período que está agora a terminar), o presidente eleito faz várias nomeações que vão determinar boa parte das políticas da maior potência do mundo em áreas fundamentais: economia, finanças, ambiente, política externa.

A guerra que o poder político que se apresta a ocupar a Casa Branca, protagonizado por Trump, já está a fazer ao “mainstream” media (CNN, Washington Post, New York Times) e às principais agências de informações denota um novo capítulo nas relações de poder que tem muito mais de desconhecido do que de previsível.

A Administração Trump será desregulamentadora, promoverá o “pequeno governo” a nível federal, prepara-se para voltar a cortes fiscais aos mais ricos e às grandes empresas e para desmantelar o ObamaCare.

As três principais reformas dos anos Obama (Saúde, Impostos e Sistema Financeiro) vão ser desfeitas nos primeiros meses, graças a um conluio mais ou menos assumido entre Casa Branca de Trump e Congresso republicano.

Mais do que antecipar isto já será do domínio da futurologia, tendo em conta o grau de imprevisibilidade do futuro Presidente dos EUA.

Esperar o melhor está na matriz do sentimento americano. Mas convém não esquecer a outra parte da formulação: preparar o pior é, certamente, o mais prudente neste momento.