O diretor do FBI confirmou, esta terça-feira, que os hackers (piratas informáticos) russos também invadiram membros e a campanha eleitoral do partido republicado. Por outro lado, James Comey, frisou que a informação obtida nos ataques informáticos não foi divulgada.

Há evidências de ataques perpetuados por hackers a organizações de nível estadual, a campanhas estaduais e ao próprio Comité Nacional Republicano (RNC, sigla em inglês). Mas no caso da invasão às contas de email do RNC foram alvo os mais antigos, ou seja, já não estavam a ser usados”, disse James Comey no Senado.