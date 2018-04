O ex-diretor do FBI, James Comey, denuncia Donald Trump como sendo alguém "desvinculado da verdade" e compara o atual presidente norte-americano a um "chefe da Máfia", num novo livro explosivo que será lançado na próxima terça-feira.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o livro de Comey chamado "A Higher Loyalty" (Uma lealdade mais elevada"), que surge onze meses após o seu afastamento da direção do FBI, acusa Trump de o ter pressionado para encerrar uma investigação sobre o seu ex-assessor de segurança nacional, Michael Flynn.

A saída de Comey desencadeou uma série de eventos que levaram à nomeação de Robert Mueller como conselheiro especial para investigar a eventual interferência russa e o suposto conluio com a campanha eleitoral de Trump.

No livro de Comey, a que o The Guardian teve acesso antes da publicação, o ex-diretor do FBI considera Trump como alguém "antiético" e "desvinculado da verdade".

Comey descreve várias reuniões e encontros com Trump, caso de uma que o "deixou abalado".