O filme de animação “À Procura de Dory” passou na Casa Branca no último sábado e a apresentadora Ellen DeGeneres, que deu voz à personagem principal, aproveitou a oportunidade para comentar as últimas decisões polémicas de Donald Trump, durante o seu programa de domingo.

Tendo em conta que o filme passou na Casa Branca um dia após o presidente norte-americano ter assinado o polémico decreto que proíbe a entrada nos Estados Unidos de refugiados e cidadãos de sete países, Ellen aproveitou a história do filme para fazer referência às novas restrições americanas.

Apesar de usar sempre um tom satírico e não apontar diretamente o dedo às decisões de Trump, os comentários da apresentadora deixaram clara a sua posição face às políticas do novo Presidente.

Ellen começou por dizer que não queria falar de política, mas sim do enredo do filme sobre um “peixe, de nome Dory, que vive na Austrália, e parte numa longa viagem para encontrar os seus pais”.

Acrescentou que “não sabia qual a religião da mãe e do pai, mas o pai parece um pouco judeu". "O que não interessa nada…”, ironizou.

Ellen concluiu que esta era a lição "que esperava ter sido apreendida por todas as pessoas que viram o filme”.

Mas a falta de admiração pelo novo Presidente dos Estados Unidos não só não é uma novidade para o público, como parece recíproca, tendo em conta que Donald Trump já tinha usado o Twitter para criticar a humorista, referindo-se à apresentadora como "constrangedora e insegura".

Ellen was so awkward and insecure last night. The pizza skit was terrible. She should dump Andy Lassner, a guy with no absolutely no talent!