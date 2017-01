Ficaram em terra sete passageiros, de países de maioria islâmica, que pretendiam seguir para os Estados Unidos a bordo de aviões da KLM. A recusa por parte da companhia aérea holandesa, revelada pela agência noticiosa Reuters, surgiu um dia após o presidente norte-americano ter decretado um fecho de fronteiras a pessoas de sete países.

Nacionais do Iraque, Síria, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen, sejam refugiados, imigrantes ou até turistas, passaram a estar temporariamente barrados de entrar no Estados Unidos, com o decreto do presidente norte-americano assinado sexta-feira.

A medida de Trump, já fortemente criticada por líderes europeus reunidos este sábado em Lisboa, está já a ser aplicada por algumas companhias aéreas.

Sem revelar de que países eram os sete passageiros impedidos de viajar e de onde partiam, um porta-voz da companhia agregada à francesa Air France, assentiu haver "ainda alguma falta de clareza sobre quem é afetado pela proibição" norte-americana. Ainda assim, houve quem já tenha ficado em terra.

Em todo o mundo, houve sete passageiros a quem tivemos de informar que não os podíamos transportar para os Estados Unidos", afirmou o porta-voz da KLM, Manel Vrijenhoek.

Além do episódio com a KLM, a Qatar Airlines começou a avisar que, quem queira seguir a bordo para os Estados Unidos, tem de reunir condições para tal.

Nacionais dos seguintes países: Sudão, Líbia, Somália, Síria, Irão, Iraque, Iémen (...) só podem viajar para os Estados Unidos se tiverem um visto de residência permanente (carta verde) ou vistos", refere a Qatar Airlines no seu site.

Cartas verdes também não entram

A conta gotas, continua a descobrir-se a abrangência do decreto assinado por Donald Trump para barrar o acesso aos Estados Unidos a pessoas dos tais sete países de maioria islâmica.

Este sábado, soube-se que também aqueles que têm vistos de residência, as chamadas cartas verdes, estão incluídos na proibição. No mínimo, ficam impedidos de regressar aos Estados Unidos.