Ainda não passaram duas semanas desde que Donald Trump tomou posse como 45º presidente dos Estados Unidos mas já se fazem apostas relativamente à sua continuidade no cargo. Depois da polémica a propósito do decreto presidencial que limita a entrada de refugiados e migrantes em território norte-americano, centenas de britânicos estão a apostar que o republicano não vai continuar na Casa Branca além de 2017.

Por cada libra apostada, casas como a Ladbrokes estão a pagar quatro libras (quase cinco euros), na eventualidade de Trump ser substituído ainda este ano.

"É incrível a quantidade de pessoas que estão a apostar", referiu Matthew Shaddick em declarações à agência Reuters. De acordo com este dirigente da Ladbrokes, os britânicos apostam sobretudo que Trump é substituído este ano, será alvo de um processo de "impeachment" ou apresentará a demissão durante o mandato. Das várias centenas de pessoas que foram a jogo, cada uma terá apostado qualquer coisa como 25 libras (cerca de 29 euros), garantiu Shaddick.

Nas lojas da Ladbrokes em território britânico existem múltiplas ofertas para os jogadores, tais como se o presidente norte-americano irá cumprir dois anos de mandato, se visitará a Rússia este ano ou se a ida ao Reino Unido será cancelada.

É precisamente esta deslocação oficial que tem estado sob alvo de contestação. Apesar de mais de milhão e meio de pessoas terem assinado uma petição no site do Parlamento britânico contra a visita, Theresa May, primeira-ministra britânica, manteve o convite.

Os deputados do Parlamento britânico irão debater a petição no próximo dia 20 de fevereiro. A esta contestação, juntaram-se protestos contra o decreto presidencial para a imigração. Milhares de britânicos saíram à rua nos últimos dois dias em cidades como Manchester, Cardiff, Glasgow ou Edimburgo. Outras multidões concentraram-se perto de Downing Street, residência oficial da primeira-ministra.

As apostas sobre a continuidade de Trump ultrapassam os jogos e azar. John Dean, antigo conselheiro de Richard Nixon na Casa Branca, já avisou que a postura do atual presidente "vai acabar em calamidade".

The way the Trump presidency is beginning it is safe to say it will end in calamity. It is almost a certainty. Even Republicans know this!