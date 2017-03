Morreu um dos maiores serial killers da América. Donald Harvey, 64 anos, condenado, em 1987, a 28 penas de prisão perpétua pela morte de 37 pessoas, a maioria doentes hospitalares, foi agredido brutalmente na sua cela na última terça-feira, acabando por sucumbir aos ferimentos dois dias depois.

Donald Harvey foi atacado por outro recluso do Instituto Correcional de Toledo, no estado de Ohio, desconhecendo-se os motivos do ataque. O assassino em série estava detido naquele estabelecimento prisional há 30 anos, altura em que confessou a morte de dezenas de pessoas, naquilo que considerou ser um ato de benevolência e misericórdia para com os doentes, os idosos e os pobres.

Para a justiça norte-americana, matou 37, dos quais 34 em ambiente hospitalar, mas Donald Harvey disse sempre que matou, pelo menos, 70 pessoas. As autoridades nunca conseguiram prová-lo.

Chegou a ser conhecido como “o anjo da morte”, mas o procurador de Ohio, Artur M. Ney Jr,. que em 1987 dirigiu a acusação, tinha outro pensamento. “Ele não é nenhum assassino misericordioso. Ele matou porque gostava de matar”, disse, durante o julgamento.

Foi detido e julgado em 1987 e só confessou os crimes para escapar à pena de morte.

Nascido em abril de 1952 no seio de uma família pobre e disfuncional, nos arredores de Cincinnati, Ohio, terá sido abusado sexualmente por parentes. Cedo abandonou a escola, mas desde os 18 que começou a trabalhar como assistente hospitalar.

Chegou a ser motivo de brincadeira entre os colegas devido ao número de pessoas que morriam nos seus turnos. Chamavam-lhe, então, “o beijo da morte”, mas na altura estavam longe de imaginar o que de facto se passava. E como as vítimas eram na sua maioria idosos ou pacientes muito débeis não levantava suspeitas.

Dizia aos colegas “hoje consegui mais um” e todos riam.

Matava-os com cianeto, veneno de rato, arsénico ou insulina, ou sufocava-os com almofadas ou oxigénio que simplesmente não reabastecia.

Passou incólume durante anos, apenas porque ninguém reparava ou os corpos não eram autopsiados.

O próprio Donald Harvey contou que os médicos tinham “tanto trabalho, que um paciente podia morrer e era um interno que pronunciava a morte”.

Foi apanhado quase por acidente. Numa das raras vezes em que uma vítima sua foi autopsiada. O médico sentiu o cheiro do cianeto no estômago de um paciente que tinha sido hospitalizado devido a um acidente de mota.

Em 1987, Donald Harvey confessou, em tribunal, ter matado 21 pacientes do Daniel Drake Memorial Hospital, em Cincinatti, e 13 pacientes do Marymouny Hospital em London, Kentuchy.

As outras três vítimas não eram pacientes: um vizinho com o qual teria um relacionamento amoroso, um amigo do pai e um conhecido.

Durante o julgamento não mostrou qualquer arrependimento e ainda se riu quando o procurador mostrou o nome das vítimas num quadro.