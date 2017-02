As autoridades da Coreia do Sul confirmaram esta segunda-feira um caso de febre aftosa numa propriedade agrícola no centro do país que afetou quase duas centenas de vacas que tiveram de ser abatidas.

O Ministério da Agricultura e Alimentação informou que cerca de 195 animais de uma exploração leiteira de Boeun, na província de Chungcheon do Norte, a cerca de 180 quilómetros a sudeste de Seul, testaram positivo à doença.

Todas as vacas foram abatidas e vão ser enterradas hoje.

O movimento de animais e pessoas em torno da quinta afetada, disse o ministério em comunicado.

É o primeiro caso de febre aftosa registado no país, desde março de 2016.