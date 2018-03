Uma rapariga de 13 anos foi morta a tiro pelo irmão de nove, no estado norte-americano do Mississipi, depois de uma discussão por causa de um jogo de vídeo. De acordo com fonte policial, citada pelos meios de comunicação locais, os dois irmãos discutiram por causa do comando do videojogo.

Depois disso, o rapaz foi buscar a arma, uma pistola calibre 25, e disparou sobre a irmã. Atingiu-a na nuca e a bala penetrou no cérebro.

A menina ainda foi transportada ao hospital com sinais vitais, mas acabou por morrer.

O caso aconteceu no último sábado, perto das 13:00 locais. A mãe das crianças estava noutra divisão da casa a dar almoço aos outros filhos. Não são claras as circunstâncias em que o rapaz teve acesso à arma.

Ele só tem nove anos. Calculo que ele tenha visto isto na televisão ou mesmo nos jogos de vídeo. Não sei se ele saberia exatamente que consequências isso teria. Não vos sei dizer. O que eu sei é que é uma tragédia”, disse Cecil Cantrell, xerife do condado de Monroe, citado pelo jornal local Clarion Ledger.

Isto também é tudo novo para nós. Nunca tínhamos lidado com uma criança de nove anos a disparar sobre outra.”

Também por ser um caso sem precedentes, as autoridades não conseguem adiantar que consequências terá o rapaz.