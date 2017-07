Um homem foi atingido por um relâmpago enquanto discursava no casamento da filha, no sábado, em Woodstock, no Canadá.

O dia estava quente e ensolarado, mas, quando JP Nadeau se preparava para fazer o discurso, começaram a aparecer nuvens no céu.

Eu disse: ‘Adam, tu és um sortudo’. Assim que eu disse isto, os olhos da minha filha, que estava a olhar para mim, parecia que iam rebentar, porque, de repente, fui atingido por um relâmpago”, contou JP Nadeu, em declarações à Canadian Broadcasting Corporatin.

Quando o homem olhou para baixo, reparou que tinha a mão direita a arder.

Era como se eu estivesse a segurar um relâmpago na minha mão. Foi fantástico. Tenho a certeza que saltei, porque senti um grande choque, mas, depois disso, eu fiquei bem e ainda continuei o meu discurso."

O pai da noiva sentia-se bem, mas o resto dos convidados, presentes no casamento, ficaram atordoados com o que aconteceu.

Eles pensaram que eu iria cair morto no chão."

De acordo com o The Guardian, depois dos relâmpagos começou a chover, o que obrigou os convidados a abrigarem-se, debaixo de uma tenda que tinha sido montada no local.

Mais tarde, JP Nadeu dirigiu-se ao hospital, apesar de não estar muito preocupado, porque se sentia bem. Acabou por ficar apenas com uma queimadura no polegar, uma vez que foi por aí que, provavelmente, a eletricidade entrou.

Em tom de brincadeira, JP Nadeu acrescentou ainda que o relâmpago pode até ter melhorado a sua saúde.