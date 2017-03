Melania Trump trocou Nova Iorque por Washington na quarta-feira por uma boa causa, ou melhor, 12 boas causas. A primeira-dama dos Estados Unidos foi a anfitriã de uma homenagem da Secretaria de Estado norte-americana a 12 mulheres reconhecidas internacionalmente pela sua coragem e luta contra a injustiça. Mas, mais do que o reconhecimento do papel destas mulheres, foi o discurso de Melania Trump que arrebatou a plateia.

Sem nunca pronunciar o nome do marido ou da administração Trump no seu discurso de cerca de dez minutos, Melania colocou-se ao lado destas 12 mulheres, que superaram todos os tipos de injustiças, desde violência doméstica a preconceito de género, pondo em risco a sua própria segurança em benefício da sociedade.

Temos de continuar a revelar estas atrocidades horrendas que continuam a acontecer no mundo. Temos de continuar a combater a injustiça em todas as suas formas, em qualquer tamanho ou forma que ocorra nas nossas vidas. Juntas, temos de pôr fim à brutalidade sobre as mulheres e crianças.”