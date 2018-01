O inventor dinamarquês, Peter Madsen, foi formalmente acusado de matar Kim Wall, a jornalista sueca que foi decapitada e cujo corpo desmembrado foi encontrado numa praia da Dinamarca em agosto do ano passado. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo procurador do tribunal de Copenhaga. Jakob Buch-Jepsen disse que o caso é "muito invulgar e extremamente violento".

De acordo com a agência Reuters, Peter Madsen é acusado de homicídio premeditado e de profanação de cadáver. O homem enfrenta também a "acusação de agressão sexual sem relações sexuais de natureza particularmente perigosa", depois de a polícia ter encontrado 14 ferimentos de faca no interior e no exterior da zona genital da jornalista.

O caso remonta a 10 de agosto de 2017, quando Kim Wall desapareceu sem deixar rasto. Vista pela última vez no submarino construído por Peter Madsen, que a convidou para uma viagem a bordo, a jornalista pretendia fazer uma reportagem sobre a embarcação, que se terá afundado pouco tempo depois do início da viagem.

O corpo de Kim Wall acabou por ser encontrado dias depois. O tronco foi achado a 21 de agosto numa ilha perto de Copenhaga. A cabeça e as pernas foram encontradas dias depois. O facto levou a uma profunda investigação por parte das autoridades.

O inventor alegou que a mulher morreu acidentalmente no interior da embarcação quando ele estava no convés, mas admitiu ter desmembrado o corpo e atirado as partes ao mar, ao largo da Dinamarca. Além de negar o homicídio, Peter Madsen negou também a agressão sexual.

O julgamento está marcado para o dia 8 de março e o veredicto é esperado a 25 de abril.