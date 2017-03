No dia Internacional da Mulher, a Fundação Tory Burch lançou uma campanha: "Abrace as suas ambições". Um convite deixado a todas as mulheres e que contou com a participação de muitas atrizes. Mas não só.

A ex-candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton foi uma das personalidades que partilhou o vídeo e a hastag #EmbraceAmbition.

A ideia é clara: as mulheres não precisam de ter vergonha do próprio sucesso.

Entre as atrizes mais conhecidas destacam-se, por exemplo, Julianne Moore e Gwyneth Paltrow.

E que fundação é esta? Tem o nome da sua criadora, com base na sua experiência pessoal. É como empresária e mãe, que Tory lançou a Fundação Tory Burch (TBF) sem fins lucrativos, em 2009. A ideia era apoiar financeiramente mulheres nos seus negócios, nos Estados Unidos. Mas também dão aconselhamento e educação empresarial.