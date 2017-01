Manhã de segunda-feira, a polícia espanhola deteve à chegada ao aeroporto de Barajas, Peter Wakkie, advogado holandês e gestor do grupo Zed+, em que um dos proprietários é Mikhail Fridman. Este é considerado um especial conselheiro de Putin e surge citado num relatório que terá sido entregue pelos serviços secretos norte-americanos a Donald Trump.

Wakkie chegava à capital espanhola para uma reunião com investidores, destinada eventualmente a negociar a venda da empresa, que tem vindo a ser investigada por desvio de fundos para contas obscuras, algumas das quais se presume sejam de destacados dirigentes russos.

O site espanhol El Confidencial relembra que a holding de tecnologias Zed+ tem também participações de empresas espanholas e que a detenção tem por base investigações que envolvem as polícias espanhola, holandesa e norte-americana.

Em concreto, Wakkie estará acusado de tentar impedir investigações sobre transferências para uma filial russa, de onde terá saído uma maquia da ordem dos 30 milhões de dólares para uma empresa de encontros amorosos chamada FunBox. A qual será propriedade de familiares do ministro russo do Interior, Alexander Kolokotsev.

As ligações de Wakkie à Rússia são deveras conhecidas, em especial na Holanda, e passam pelo relacionamento forte com Mikhail Fridman, através da Zed+.

Seems you miss it in the Russian news - Peter Wakkie is arrested in Spain. Why am I interested? Because so far as... https://t.co/cwCVX5iGes