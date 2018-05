Lindsey Baum estava desparecida há nove anos. Os restos mortais foram encontrados no ano passado e identificados na última semana. A família da menina e a polícia tinham ainda esperança no regresso da criança a casa.

Eu estou aqui para partilhar que trouxemos Lindsey para casa. Infelizmente, ela não está como nós e a família esperávamos e rezámos nestes nove anos.", disse o xérife de Grays Harbor na conferência de imprensa, Rick Scott.

A criança norte-americana tinha 10 anos quando foi vista pela última vez, a quatro quarteirões de sua casa, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A mãe anunciou o desaparecimento da filha ainda naquela noite e em conjunto com a família disseram, com certeza, que a criança não tinha fugido.

A procura que já durava há dez anos continua, mas pelo responsável pela morte de Lindsey Baum.

Há alguém que anda por aí que sabe quem fez e como, e pessoas que até têm informações que nós precisamos para continuar esta investigação que culminará na prisão." "Nós precisamos que essas pessoas tenham coragem de se chegar à frente e que partilhem a informação, que até pode ser anonimamente, através de uma mensagem, como preferirem.", disse Scott, citado pelo The Washington Post.

Scott recusou-se a partilhar a localização onde os restos mortais foram encontrados. E também se recusou a responder sobre o que levou os investigadores a acreditar que ela tinha sido morta.

O xerife do condado de Kittitas , a cerca 150 km de McCleary, disse, que os restos foram encontrados perto de ravinas.

De acordo com a investigação, Lindsey Baum foi raptada depois de ter saído de casa da amiga, no caminho de regresso.

Certamente, que as rezas e as esperanças da família era o que nos fazia acreditar que a íamos encontrar [Lindsey] viva e trazê-la para casa. Agora, a realidade é que precisamos de encontrar o suspeito de homícidio", disse Scott.

A investigação que começou há nove anos, tem agora uma outra dificuldade.