Uma cadeia de lojas holandesa, a Kruidvat, vendeu sem saber, um livro de colorir para crianças com um desenho de Adolf Hitler. Após os pais das crianças de queixaram nas redes sociais, a loja pediu desculpas e suspendeu a venda dos livros. O ditador aparece a fazer uma saudação nazi e tem uma faixa no braço com uma cruz suástica.

“Lamentamos profundamente o sucedido”, anunciou a marca através de um post no Facebook.

O livro foi produzido na Índia e o motivo para a inclusão do ditador é desconhecido. Um porta-voz da editora belga Trifora, afirmou aos órgãos de comunicação social suspeitar que “a pessoa que criou o livro tirou um livro de pessoas famosas do armário e escolheu alguns para transformar em desenhos. Infelizmente, incluía Hitler. Se calhar a pessoa nem o reconheceu”, afirmou.

A mesma fonte acrescentou que o livro de colorir era composto por figuras histórias, tais como Nelson Mandela, Albert Einstein ou Abraham Lincoln. Confessou ainda que foi verificada a tradução da parte escrita, “mas em nenhum momento verificaram os desenhos”.

Livro de colorir com desenho de Hitler

Alguns pais queixaram-se na página de Facebook da própria cadeia de lojas e foi também através desta rede social que a marca respondeu.

Garantiu que foram retirados das prateleiras, desde dia 3 de abril, e prometeu investigar como é que a imagem foi escolhida para o livro. Ofereceu ainda aos clientes que adquiriram o livro a devolução do dinheiro.